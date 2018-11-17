Ани Лорак шокировала поклонников "вульгарными" танцами (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак опубликовала видео, на котором она танцует соблазнительный танец в блестящем платье с разрезом. Видео было обнародовано на личной странице певицы в Instagram.
"Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя", - подписала видео Каролина.
Видеоролик сразу же подвергся критике недовольных подписчиков.
"Готова сама себя изнасиловать", "Танцует как деревянная", "Вульгарно", "Танцы желают лучшего, движения "дубовые"", - пишут поклонники.
😄 Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя.
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Ранее Ани Лорак заинтриговала поклонников обручальным кольцом.
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