Украинская певица Ани Лорак опубликовала видео, на котором она танцует соблазнительный танец в блестящем платье с разрезом. Видео было обнародовано на личной странице певицы в Instagram.

"Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя", - подписала видео Каролина.

Видеоролик сразу же подвергся критике недовольных подписчиков.

"Готова сама себя изнасиловать", "Танцует как деревянная", "Вульгарно", "Танцы желают лучшего, движения "дубовые"", - пишут поклонники.

Ранее Ани Лорак заинтриговала поклонников обручальным кольцом.