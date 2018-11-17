Масові протести у Франції: автомобіль "влетів" у натовп протестувальників [ Редактировать ]
Одна людина загинула і ще півсотні постраждали внаслідок масових протестів у Франції.
У різних містах країни сьогодні відбулося понад 2 тисячі акцій. Люди, більшість із них - водії, протестують проти зростання цін на пальне.
У Парижі частина демонстрантів зібралися біля резиденції Еммануеля Макрона і вимагали його відставки. На Єлисейських полях поліція застосувала проти людей сльозогінний газ.
А в департаменті Ізер автомобіль в'їхав у натовп протестувальників. Унаслідок аварії загинув 50-річний чоловік.
"Я прийшла сюди сьогодні, бо я не живу, а виживаю. Я представниця середнього класу, як і мій чоловік. І це дуже важко. Ми не можемо прогодувати дітей за нашу зарплату. У Франції занадто багато податків. Тому я закликаю Еммануеля Макрона переглянути свою політику і те, як він керує країною. У економіці є проблеми", - закликала Веронік Лестрад, протестувальниця.
"Еммануель Макрон застосовує політику, вигідну банкам, а це на користь лише багатим. Він хоче вигоди для себе. Він хоче використовувати людей. Ми живемо майже як за диктатури. Ось - доказ. Ми тут, щоб протестувати, а вони обмежують нас у русі. Ми зайняли територію завбільшки 20 квадратних метрів!", - обурений Седрік Мелюн, протестувальник.
по теме
Масштабные протесты во Франции: количество пострадавших возросло
Ситуация в центре Парижа остается напряженной. Почти 1200 демонстрантов, находящихся на площади Согласия и в районе Елисейского дворца, начали сидячую акцию протеста
На Тернопільщині під час оформлення ДТП виявили партію психотропів
Водій "Мерседеса" збив молоду жінку на пішохідному переході, після чого намагався залишити місце аварії
Масштабные протесты во Франции: есть погибший и раненые
По всей стране зафиксированы более 1000 акций, в которых принимают участие 50 тысяч человек
Кругообіг боргів і тарифів: чому українці не можуть розрахуватися за комунальні послуги?
Хочеш тепла? Зігрій себе сам. Аби не покритися памороззю у себе вдома, люди згадують перевірені часом лайфхаки
У Рівному рятують життя чемпіона Олега Жоха
Багаторазові чемпіони світу і Європи із армспорту їхали до Львова, щоб летіти на Чемпіонат світу до Польщі, де за кілька днів планували боротися проти топових армрестлерів... але не судилося