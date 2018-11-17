Одна людина загинула і ще півсотні постраждали внаслідок масових протестів у Франції.

У різних містах країни сьогодні відбулося понад 2 тисячі акцій. Люди, більшість із них - водії, протестують проти зростання цін на пальне.

У Парижі частина демонстрантів зібралися біля резиденції Еммануеля Макрона і вимагали його відставки. На Єлисейських полях поліція застосувала проти людей сльозогінний газ.

А в департаменті Ізер автомобіль в'їхав у натовп протестувальників. Унаслідок аварії загинув 50-річний чоловік.

"Я прийшла сюди сьогодні, бо я не живу, а виживаю. Я представниця середнього класу, як і мій чоловік. І це дуже важко. Ми не можемо прогодувати дітей за нашу зарплату. У Франції занадто багато податків. Тому я закликаю Еммануеля Макрона переглянути свою політику і те, як він керує країною. У економіці є проблеми", - закликала Веронік Лестрад, протестувальниця.

"Еммануель Макрон застосовує політику, вигідну банкам, а це на користь лише багатим. Він хоче вигоди для себе. Він хоче використовувати людей. Ми живемо майже як за диктатури. Ось - доказ. Ми тут, щоб протестувати, а вони обмежують нас у русі. Ми зайняли територію завбільшки 20 квадратних метрів!", - обурений Седрік Мелюн, протестувальник.