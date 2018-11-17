Відновлення результативної роботи українсько-американської комісії стратегічного партнерства привітав президент України Петро Порошенко - Про це він повідомив своїй сторінці в Facebook.

І вже є здобутки. Так за результатами засідання комісія оприлюднила спільну заяву, яка відкриває широкі горизонти партнерства. Це стосується спільної протидії російській агресії, продовження міжнародних санкцій проти Москви, інтеграції в НАТО. А також зміцнення торговельних відносин, збільшення інвестицій та посилення військового співробітництва.