У Вашингтоні "перезапустили" новий формат стратегічного партнерства між Україною та США. Що тепер зміниться? І які питання порушували під час зустрічі Клімкіна і Помпео? Дмитро Анопченко спостерігав за цим візитом.

Національна безпека - зокрема протидія російській агресії, боротьба з корупцією, економіка і енергетична безпека - так держсекретар Майк Помпео, вийшовши до преси, сформулював головні теми переговорів, які в цей день вели на різних рівнях - в тому числі тет -а-тет, під час його зустрічі з Павлом Клімкіним. Серед політичних заяв - і слова про те, що штати ніколи не визнають окупацію Криму.

"США ніколи не погодяться зі спробами Росії анексувати Крим. Москва буде відчувати наслідки - поки не виконає повністю Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом Україні", - заявив Майк Помпео, держсекретар США.

І дуже важлива для Києва заява - Помпео ще раз підтвердив позицію американської адміністрації щодо протидії планам Москви в енергетиці.

"Ми продовжимо працювати разом, аби зупинити "Північний потік-2" - проект, який підриває українську економіку і загрожує безпеці; ставить під удар й суверенітет європейських країн, створюючи залежність від російського газу", - наголосив Майк Помпео, держсекретар США.

Переговори, у фіналі яких прозвучали ці заяви, по суті, тривали цілий день. Хоча стартували о 8.30 ранку. Два десятки учасників з української сторони, близько сорока - з американської.

Комісія зі стратегічного партнерства, створена майже десятиліття тому, в останні роки взагалі не збиралася, - і тільки зараз їй вдалося отримати друге дихання. Причому тези домовилися заздалегідь не готувати - обговорювати те, що кожен вважає важливим. Від НАТО...

"У нашій спільній заяві дуже чітко написано (і ви це не знайдете в багатьох документах) - Сполучені Штати Америки підтримують наші євроатлантичні прагнення. І що одного дня Україна буде в НАТО. Чіткіше сказати вже за визначенням не можна", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

До ситуації в Азовському морі, де, як сказав міністр, "від Росії можна чекати чого завгодно"...

"Це спроба створити новий осередок напруженості - и це спроба перед виборами и після виборів комбінувати мілітарний і не мілітарний методи щоб розгойдувати Україну". - наголосив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

У рамках "стратегічної комісії" тепер створять три групи - до їх складу увійдуть представники центральних органів виконавчої влади двох країн - щоб з усіх проблемних питань контактувати напряму. А засідання домовилися із цього моменту проводити регулярно, два рази на рік, і наступне - пройде вже в Києві.