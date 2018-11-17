На Львівщині триває чемпіонат Європи з хортингу [ Редактировать ]
На Львівщині триває чемпіонат Європи з хортингу. Це новий вид спорту, заснований в України. Які амбіції у молодих спортсменів та їхніх тренерів - дізнавалась наша Галина Якушко.
Трускавець. Спортсмени з 15 країн, серед яких Узбекистан та Білорусь, приїхали змагатися за титул чемпіона Європи з хортингу. Це спортивне мистецтво українського козацтва поєднує в собі елементи боротьби, боксу і показові виступи.
"В порівнянні навіть з минулим чемпіонатом Європи, який був у нас в Словаччині, цей рівень вже набагато вищий, професійніший, презентабельніший, я б так сказав, і кожен раз ми цей щабель піднімаємо вище і вище, завдання ставимо все складніше і складніше, для того, щоб самим розвиватись", - говорить Станіслав Федоров, віце-президент Всесвітньої Федерації хортингу.
Щоденні тренування протягом п'яти років - усе заради омріяного титулу чемпіона. На змагання 15-річний Іван приїхав із Броварів. Зізнається - зробить усе можливе, аби перемогти суперників.
"Это украинський вид спорта, я хочу развиваться, хочу много чего там научиться, защищать своих родных, представлять свой клуб, Украину", - говорить Іван Железняк, учасник Чемпіонату Європи з хортингу.
Двобій включає кілька раундів, кожен тривалістю 3 хвилини. Спочатку спортсмени змагаються в боксерських рукавицях, при цьому дозволені удари ногами. Далі борються голіруч. Крім того, учасники готують показове шоу. Аналогів у світі немає.
"Хортинг вид спорту комплексный, он требует комплексного подхода, по этому ничего нельзя упустить, все очень важно - и силовая и техническая борьба, все очень важно", - наголосив Руслан Галигін, тренер з хортингу.
Організатори зізнаються - хочуть, аби хортинг став олімпійським видом спорту. І про нього знали у кожній країні світу.
"Всесвітня федерація хортингу набирає обертів, нас стає більше. На даний час в центральному офісі федерації є 28 заяв країн, які хочуть стати членами Всесвітньої федерації хортингу, з яких 6 країн - офіційно зареєстровані в Національній спортивній федерації, тобто організація хортинг іде по планеті", - підкреслив Едуард Єременко, президент Всесвітньої федерації спорту.
У чемпіонаті беруть участь більше 500 спортсменів. Переможців визначать уже завтра.
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