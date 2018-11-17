В Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что в результате неблагоприятных погодных условий из Таиланда задержался вылет самолета, которым около 300 украинцев возвращаются на родину.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на заместителя директора департамента - начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.

По его словам, самолет авиакомпании Azur Air, рейс QU4496, задержался в аэропорту Пхукета примерно на 8 часов.

"Пассажиров о задержке было информировано. Самолет вылетел из Пхукета в 21:45 по местному времени (16:45 по киевскому)", - сообщил Кирилич.

Он отметил, что причина задержки вылета - сильный ветер на пути следования и необходимость изменения маршрута, нужно было получить разрешение другой страны на перелет.

В начале ноября около 200 украинских туристов - клиентов компании-туроператора Join Up - два дня не могли вылететь из египетского города Шарм-эль-Шейх.