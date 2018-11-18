Аргентинские военные обследовали подводную лодку Сан-Хуан, которую обнаружили после исчезновения в Атлантическом океане год назад.

Об этом представители Минобороны страны информировали на пресс-конференции, сообщает La Nacion.

16 ноября ВМС Аргентины заявили об обнаружении пропавшей субмарины.

Установить ее местонахождение на глубине более 800 метров смогла американская компания Ocean Infinity.

По данным первичного обследования, причиной ее гибели стал взрыв на борту.

Капитан Энрике Бальби, который ранее занимал пост официального представителя ВМС, рассказал, что субмарину нашли на расстоянии 500 километров от берега.

По его словам, это означает, что с большой долей вероятности направленный внутрь San Juan взрыв мог произойти, когда субмарина находилась вблизи от морского дна, предположительно, через два часа после ее последнего выхода на связь 15 ноября 2017 года.

При этом Бальби подчеркнул, что сам защитный корпус не разломан на части, хоть и деформирован.

Ранее сообщалось, что вертолет ВМС США упал на палубу авианосца.