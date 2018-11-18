В Киеве на улице Заболотного фура въехала в Daewoo Matiz, который стоял на светофоре со включенными аварийными сигналами.

Об этом сообщает "Информатор".

"По словам женщины, которая была за рулем легковушки, ее автомобиль заглох на светофоре. Она включила аварийку и разбиралась с неисправностью машины. В салоне находились еще одна девушка и двое детей. По полосе, в которой стоял Daewoo, двигалась фура. Водитель увидел зеленый свет светофора и уверенно двигался в сторону Феофании. Когда он заметил авто, начал резко тормозить и пытаться перестроиться на другую полосу. Но избежать столкновение уже было поздно", - говорится в сообщении.

Фура своей боковой частью врезалась в Matiz и снесла его на середину проезжей части. Пассажиров легкового автомобиля, включая детей, госпитализировали с несерьезными травмами. Автомобиль подвергся сильным повреждениям.

Сотрудники полиции утверждают, что если бы фура не начала перестраиваться и въехала в Daewoo на скорости, от авто и ее пассажиров не осталось бы живого следа. У грузового автомобиля остались небольшие повреждения передней части.

Водитель фуры отделался испугом, отказался от первой помощи и госпитализации. Детали аварии установит следствие.

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