В Лондоне произошла стрельба (фото) [ Редактировать ]
В Лондоне произошла стрельба, в результате которой трое человек получили ранения. Об этом сообщает The Sun.
"На месте инцидента были обнаружены четверо мужчин, трое из них были ранены", - заявили в полиции.
Всех госпитализировали в больницу на севере Лондона. Пока полиция не арестовала подозреваемых.
Ранее сообщалось, что в Одессе застрелили убийцу, которого искали неделю.
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