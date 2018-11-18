В Лондоне произошла стрельба, в результате которой трое человек получили ранения. Об этом сообщает The Sun.

"На месте инцидента были обнаружены четверо мужчин, трое из них были ранены", - заявили в полиции.

Всех госпитализировали в больницу на севере Лондона. Пока полиция не арестовала подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Одессе застрелили убийцу, которого искали неделю.