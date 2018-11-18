В Кременчуге на территории карьероуправления Кварц произошел несчастный случай, в котором пострадал 14-летний мальчик, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

Подросток упал в карьер с высоты более 50 метров накануне днем. Друзья потерпевшего сообщили охраннику предприятия о случившемся. Мужчина немедленно вызвал спасателей. Один из сотрудников ГСЧС вместе с работником карьероуправление смогли добраться до подростка и оказали ему первую помощь.

Затем спасатели совместно с сотрудниками спецподразделения СБУ транспортировали подростка с опасного склона. В результате инцидента школьник получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа. Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу Кременчуга. Сейчас состояние здоровья спасенного средней тяжести.

Такие невероятные случаи происходят достаточно редко, но каждый раз когда слышишь о таком - не перестаешь удивляться. Ранее мужчина упал с 8 этажа на забор и выжил.