В Кременчуге подросток чудом выжил после падения с 50 метров [ Редактировать ]
В Кременчуге на территории карьероуправления Кварц произошел несчастный случай, в котором пострадал 14-летний мальчик, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.
Подросток упал в карьер с высоты более 50 метров накануне днем. Друзья потерпевшего сообщили охраннику предприятия о случившемся. Мужчина немедленно вызвал спасателей. Один из сотрудников ГСЧС вместе с работником карьероуправление смогли добраться до подростка и оказали ему первую помощь.
Затем спасатели совместно с сотрудниками спецподразделения СБУ транспортировали подростка с опасного склона. В результате инцидента школьник получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа. Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу Кременчуга. Сейчас состояние здоровья спасенного средней тяжести.
Такие невероятные случаи происходят достаточно редко, но каждый раз когда слышишь о таком - не перестаешь удивляться. Ранее мужчина упал с 8 этажа на забор и выжил.
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