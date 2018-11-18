В Киеве у одного из пабов неподалеку от метро "Лыбедская" произошла стрельба, сообщили в Facebook- сообществе dtp.kiev.ua. В результате стрельбы один человек получил ранения.

До прибытия полиции и "скорой" на место ЧП, пострадавшему оказывали помощью прохожие.

"Ночное ЧП в Киеве на "Лыбедской" у Porter паба. В результате конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в парня. Пострадавший в тяжелом состоянии без сознания был срочно госпитализирован в 17-ю больницу. На месте работала полиция и оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

К счастью, полученное ранение не несет опасности для жизни молодого человека. Однако не все такие случаи заканчиваются без человеческих потерь. Так, в результате стрельбы в синагоге в США погибли 11 человек.