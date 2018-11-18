Истребитель времен Второй мировой войны потерпел крушение во время авиашоу в США. Трагедия произошла в городе Фредериксбург, штата Вирджиния, сообщает Fox Austin 7.

Истребитель P-51 Mustang упал на автостоянку. В результате аварии 2 человека, которые находились на борту самолета, погибли.

Фото: Twitter

Представитель Национального музея Тихоокеанской войны заявил, что один из погибших был ветераном.

На днях в США разбился реактивный самолет.