Истребитель разбился во время шоу, есть погибшие (фото) [ Редактировать ]
Истребитель времен Второй мировой войны потерпел крушение во время авиашоу в США. Трагедия произошла в городе Фредериксбург, штата Вирджиния, сообщает Fox Austin 7.
Истребитель P-51 Mustang упал на автостоянку. В результате аварии 2 человека, которые находились на борту самолета, погибли.
Фото: Twitter
Представитель Национального музея Тихоокеанской войны заявил, что один из погибших был ветераном.
На днях в США разбился реактивный самолет.
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