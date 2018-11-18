В ресторане "Старгород" во время празднования дня студента умерла девушка. Студентка скончалась от остановки сердца, сообщает MyKharkov.info.

Девушка училась на 3-м курсе НЮУ им. Ярослава Мудрого. До приезда скорой помощи посетители пыталась оказать первую помощь, однако безуспешно. Машина скорой помощи приехала очень быстро, однако реанимировать потерпевшую не удалось.

Трагедия произошла в субботу вечером, 17 ноября. По предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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