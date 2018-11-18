Пьяная девушка на Lexus "влетела" в дерево (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 18 ноября, в Николаеве девушка-водитель, двигаясь задним ходом на внедорожнике Lexus, въехала в дерево. Другие водители сообщили в полицию о ДТП, пишет "Новости N".
Прибывшие патрульные застали на месте происшествия автомобиль и девушку-водителя. Девушка при общении с полицейскими заметно нервничала, курила сигарету за сигаретой. Она рассказала, что на улице Защука, двигаясь задним ходом, врезалась в дерево. После этого водитель на автомобиле с пробитым задним правым колесом кое-как доехала до пересечения Чигрина и Пушкинской, где и остановилась.
Девушка согласилась пройти освидетельствование в нарколаборатори на ул. Володарского, однако по прибытии туда проходить тест на алкогольное, наркотическое опьянение отказалась.
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