Полиция Чечни установила личность террористки, которая подорвала себя вблизи КПП в субботу, 17 ноября. Выяснилось, что теракт устроила 25-летняя Карина Спиридонова, жительница Чесменского района Челябинской области, сообщает "Сегодня".

Соответствующее фото паспорта девушки разместил telegram-канал "Оперативная линия". В настоящее время следователи выясняют, были ли у смертницы сообщники. Полиция возбудила уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Фото: соцсети

Девушка подорвала себя возле КПП в Старопромысловском районе Грозного 17 ноября. Никто в результате не пострадал, кроме самой террористки. Перед нападением смертница оставила послание.