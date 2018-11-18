Для того, чтобы сохранить здоровье сердца необходимо следовать всего пяти эффективным установкам, заявили ученые из Швеции, пишет "Хроника. Инфо".

Исследователи составили "золотую пятерку" здоровых привычек для крепкого здоровья сердца. Для сохранения здоровья сердца вам необходимо:

Есть больше продуктов, не подвергавшихся термической обработке или подвергавшейся ей по минимуму: это зелень, овощи, фрукты, бобовые, отварная рыба и т.д.

или подвергавшейся ей по минимуму: это зелень, овощи, фрукты, бобовые, отварная рыба и т.д. Не позволять себе злоупотреблять алкоголем . Имеющиеся научные данные говорят о том, что у среднестатистического человека в возрасте до 40 лет, употребляющего до 350 граммов чистого алкоголя в неделю, продолжительность жизни сокращается на 1-2 года

. Имеющиеся научные данные говорят о том, что у среднестатистического человека в возрасте до 40 лет, употребляющего до 350 граммов чистого алкоголя в неделю, продолжительность жизни сокращается на 1-2 года Следить за размером талии . Объем талии не должен превосходить объем бедер, отмечают специалисты.

. Объем талии не должен превосходить объем бедер, отмечают специалисты. Практиковать аэробную активность . Ученые утверждают: ежедневно нужно ходить пешком или ездить на велосипеде не менее 40 минут.

. Ученые утверждают: ежедневно нужно ходить пешком или ездить на велосипеде не менее 40 минут. Не курить. У курильщиков страдают не только клетки миокарда, но и клетки головного мозга, которые начинают подвергаться атакам со стороны белых кровяных телец.

Ранее медики рассказали, какие продукты пагубно влияют на сердце.