Автомобиль "влетел" в переход, есть погибший (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 18 ноября, в Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Ceed на высокой скорости вылетел на обочину и врезался в электрический столб, сообщает "Информатор".
Жуткая авария случилась напротив завода "Антонов". Автомобиль направлялся в сторону станции метро "Нивки". В полиции сообщили, что он двигался со скоростью 100 километров в час. Водитель не справился с управлением, его протянуло по дороге приблизительно 150 метров.
В результате чего машина снесла деревья и один столб, столкнулась с другим электрическим столбом и ударилась об ограждение подземного перехода. Водитель скончался на месте происшествия. В салоне автомобиля больше никого не было. Полиция устанавливает причины ДТП.
К сожалению, ДТП происходят каждый день в любом уголке мира. Ранее в Николаеве в жуткой аварии пострадал годовалый ребенок.
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