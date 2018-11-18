Урядова криза в Ізраїлі. Керівна коаліція на межі розпаду, прем'єр намагається її зберегти. А колеги його шантажують. Чим? - знає Антон Готліб.

Жодного разу в історії Ізраїлю не було уряду, який досидів би належний термін 4 роки. Ось і нинішня коаліція затріщала по швах, після відставки міністра оборони Авігдора Лібермана. Він покинув пост, після припинення операції в Секторі Гази, яке відбулося всупереч його позиції. Очолювана ним партія "Наш дім - Ізраїль" вийшла з коаліції, тож в ній залишився 61 мандат - критично мало для чинного уряду. Відразу почався шантаж. Друга по величині партія "Єврейський дім" зажадала мандат глави оборонного відомства, інакше - вибори.

Нетаніягу вирішив сам виконувати обов'язки міністра оборони й докладає титанічних зусиль, аби зберегти уряд.

"За останні дні я поговорив з усіма лідерами коаліції. Сьогодні ввечері я зустрінуся з міністром фінансів. Це буде остання спроба запобігти розпаду уряду. У теперішній складний для безпеки період не потрібно і неправильно йти на вибори", - наголосив Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Період дійсно непростий. У сфері безпеки ситуація загрозлива: "Хамас" оголосив про свою перемогу, Іран нарощує сили, загострився конфлікт із Росією через збитий Іл-20. Економічні показники теж пішли вниз, в бюджеті дірка в 3 мільярди доларів.

"С одной стороны, темпы экономического роста у нас очень высокие - ожидается 3,5 процента, это хороший показатель. С другой - налоговые поступления падают, и это очень тревожный звонок. Но правительство этот "звонок" проигнорировало", - говорить Юрій Легков, економічний оглядач.

Але, і це, мабуть, головне - рейтинги Нетаніягу і його партії "Лікуд" - рекордно низькі, а, значить, йому дуже не вигідно йти на вибори, в результаті яких він може втратити свою посаду.

У найближчі 24 години має вирішитися - чи залишиться нинішній уряд при владі, чи країну чекають дострокові парламентські вибори. Якщо друге - вони повинні відбутися не пізніше травня наступного року.