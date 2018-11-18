В воскресенье, 18 ноября, на остановке "Березняки" троллейбус переехал мужчину. По словам очевидцев, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Погибший работал водителем транспорта аварийной службы, говорится на сайте "Информатор".

Вероятно, что мужчина остановился для того, чтобы починить свой автомобиль. Именно в это время на него наехал троллейбус.

Как рассказали коллеги погибшего, ему было 43 года. Мужчина получил тяжелые повреждения лица и туловища. Предполагается, что причиной трагедии могла стать неисправная пневмосистема троллейбуса, из-за которой водитель общественного транспорта не справился с управлением.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Точную причину трагедии установит полиция.

Напомним, что в Запорожье рог троллейбуса пробил маршрутку с ребенком.