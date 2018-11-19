Вблизи аэродрома столкнулись два самолета, есть погибший [ Редактировать ]
На северо-западе Германии недалеко от аэродрома столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб. Об этом сообщает издание "Rheinische Post".
Крушение произошло в земле Северный Рейн-Вестфалия у аэродрома Эркеленц-Кюкховен, когда один самолет взлетал, а другой шел на посадку.
Судна столкнулись в воздухе, один из самолетов при соприкосновении с землей загорелся и полностью сгорел, его 70-летний пилот погиб.
60-летний пилот второго самолета госпитализирован в тяжелом состоянии.
Оба пилота были членами местного аэроклуба.
По одной из предварительных версий, причиной аварии стало ослепление пилота солнцем.
Ранее мы писали о том, что самолет совершил аварийную посадку из-за угрозы взрыва.
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