На северо-западе Германии недалеко от аэродрома столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб. Об этом сообщает издание "Rheinische Post".

Крушение произошло в земле Северный Рейн-Вестфалия у аэродрома Эркеленц-Кюкховен, когда один самолет взлетал, а другой шел на посадку.

Судна столкнулись в воздухе, один из самолетов при соприкосновении с землей загорелся и полностью сгорел, его 70-летний пилот погиб.

60-летний пилот второго самолета госпитализирован в тяжелом состоянии.

Оба пилота были членами местного аэроклуба.

По одной из предварительных версий, причиной аварии стало ослепление пилота солнцем.

Ранее мы писали о том, что самолет совершил аварийную посадку из-за угрозы взрыва.