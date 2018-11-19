Україна закликала Канаду розширити санкції проти Росії [ Редактировать ]
Члени української та канадської делегацій у Парламентській Асамблеї НАТО погодили напрямки майбутньої співпраці - про це повідомила голова вітчизняної делегації Ірина Фріз.
Говорили, зокрема, про ймовірне відкриття в Україні - за канадської підтримки - Офісу в справах жінок, миру та безпеки.
Водночас Україна закликала Канаду розширити запроваджені проти РФ обмеження - для ефективнішого стримування агресії Москви. Парламентська асамблея Альянсу одноголосно засудила спорудження росіянами Керченського мосту в окупованому Криму.
Нагадаємо, засідання Парламентської Асамблеї НАТО за участі 270 делегатів відбулося цими вихідними в канадському Галіфаксі.
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