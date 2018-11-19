Озброєння і техніка мали би бути відведеними від передової

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованих територіях Донбасу невідведені "Гради". Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил. Спостерігачі зафіксували чотири реактивні установки поблизу Новоамвросіївського. Також, за даними повітряного спостереження, виявлено 29 танків біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії поблизу Мирного.

У спостережній місії зазначили, все це озброєння і техніка мали би бути відведеним. Українська сторона наголошує, це чергова провокація з боку терористичних підрозділів Росії, щоб загострити ситуацію на лінії зіткнення.