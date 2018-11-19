Місія ОБСЄ виявила на Донбасі ворожі "Гради" [ Редактировать ]
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованих територіях Донбасу невідведені "Гради". Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил. Спостерігачі зафіксували чотири реактивні установки поблизу Новоамвросіївського. Також, за даними повітряного спостереження, виявлено 29 танків біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії поблизу Мирного.
У спостережній місії зазначили, все це озброєння і техніка мали би бути відведеним. Українська сторона наголошує, це чергова провокація з боку терористичних підрозділів Росії, щоб загострити ситуацію на лінії зіткнення.
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