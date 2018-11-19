Народная мудрость гласит, что огромное влияние на судьбу человека имя, данное ему при рождении. Самыми счастливыми считаются семь женских имен, пишет ukr.media.

1. Злата

Врожденное обаяние Златы способно покорить любого мужчину, но к выбору мужа Злата подходит с умом. Счастливчик получит в жены способную хозяйку и прекрасную любовницу.

2. Нина

Врожденное чувство такта и искренность помогут Нине найти достойного мужчину. Дом Нины будет всегда наполнен любовью и теплом. Любит детей, которые становятся одаренными, благодаря ее требовательности.

3. Вероника

Нуждается в постоянной заботе, поэтому раньше сверстников находит себе мужа. Нерушимый союз помогает раскрыть такие ее качества, как преданность, честность и искренность.

4. Арина

Любит создавать уют, с детства внимательная к мелочам. Вступив в брак, становится верной женой и любящей матерью. Во всех вопросах возлагается на своего мужа, который должен быть лидером.

5. Юнона

Энергичная и импульсивная, однако в семейной жизни спокойная и нежная. С мужем становится одним целым: верный соратник, надежная, отзывчивая и заботливая жена.

6. Лада

Любит обращать на себя внимание, поэтому независимо от возраста пользуется популярностью у мужчин. В Ладе все женские качества слились воедино: излучает свет и радость, переполненная чувствами и эмоциями. Отдается мужчине без остатка и никогда не пойдет на измену.

7. Дарья

Непредсказуемая и спонтанная, чем и привлекает мужчин. Любит показывать свою независимость, но до конца верна партнеру, пока полностью в нем не разочаруется. Будет "стоять горой" за честное имя семьи.

Следует помнить, что в плане брака и отношения большую роль также играет совместимость имен.