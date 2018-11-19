На Львівщині активісти виявили притравну станцію. Це місце, де мисливських собак вчать полювати на диких тварин.

Усі подробиці розповість Галина Якушко.

"Лисиця тут була темна, там - світла, там сидів Єнот, там сидів борсук. Тобто, там ще є їхня їжа навіть лежить, їх годували недавно - це 2 години часу, коли вони встигли заховати".

Це село ЛапаЇвка. Тут поряд зі ставком, - розповідають місцеві, - в жахливих умовах тримають диких звірів. Щоправда, зараз тварин немає. Люди переконані - на них тренують собак.

"Тварин підмінюють кожного разу, бо при кожній протравці - тварини там гинуть. І це просто в них така перетримка тут", - обурений Орест Залипський, громадський активіст.

Про станцію активісти дізналися з інтернету. Мовляв, тварин нібито прив'язують, і вчать собак кидатися на них. Пси прокусують їм шкіру та ламають кістки.

"Рольова участь запуску лисиці - цінова політика 300₴, за кожну наступну собаку одного власника - 250, рольова участь "запуск по борсуку" по 200₴, за кожну наступну собаку одного власника - далі по 150".

За словами активістів, станцію тримає місцевий депутат Роман Пелех. Проте чоловік усе заперечує - навіть запрошує активістів до себе у двір, аби показати, що тварин не ховає.

"Ну, захожу там рибу половити чи ще щось. - А клітки чиї? - Не знаю. Звідки можу знати?", - заявив Роман Пелех, депутат Лапаївської сільської ради.

Про притравну станцію у селі знає чи не кожен, але розказати на камеру ніхто не відважується. Бояться депутата. Станція - за кількасот метрів від його будинку, у лісі за високим парканом. Там паркінг та спеціальні кам'яні лабіринти.

"Запускають у тих тунелях тварин типу лисичок, або єнотів і собаки за ними ганяють по таким тунелям", - розповідає Олеся, колишня мешканка Лапаївки.

Селяни кажуть - тренувати собак на станцію приїздили люди з усієї України.

"Люди зазвичай. Їхня розмова це може бути десь Сумської області, Житомира - тому що по-їхніх говірках десь Мелітополь. Ми у вас гості, ви не сприймайте. Два-три дні - і їдуть геть", - розповідає Лілія, продавець.

Куди поділися звірі - ніхто не знає. Жителі припускають, що їх заховали у підвалах. Кажуть, якби почали вивозити із села, то це б помітили. У поліції шукати тварин не збираються. Але вирішили встановити, чи справді вони там були.