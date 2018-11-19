Продовжити перехідний період після Брекзиту запропонував переговірник з боку Європейського союзу Мішель Барньє - про це повідомило британське видання The Guardian.

На його думку, так званий "період реалізації" договору має тривати на два роки довше запланованого - до 2022 року. Додатковий час піде на залагодження торговельних відносин Лондона та Євросоюзу. Але ці два роки перехідного періоду можуть обійтися Британії в мільярди фунтів, адже країна й далі житиме за законодавством ЄС і платитиме внески у його бюджет.

Сторони сподіваються остаточно скоординувати угоду Брекзиту уже 25 листопада.