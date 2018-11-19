У Румунії під деревом відкопали картину Пікассо [ Редактировать ]
Викрадене полотно Пабло Пікассо знайшли у Румунії. Картину "Голова Арлекіна" викопали під деревом двоє громадян Нідерландів, а потім привезли її до посольства своєї країни у Бухаресті.
За словами одного з них, їм дали анонімну вказівку.
Зараз експерти перевіряють, чи полотно оригінальне. Його оцінюють у 800 тисяч євро.
У 2012 році картину викрали із музею Роттердаму разом із сімома іншими. Серед них були роботи Клода Моне, Поля Гогена та Анрі Матісса. Ще у 2013 році за крадіжку арештували двох громадян Румунії, але до цього часу жодного із полотен не знайшли.
по теме
В Киеве ограбили известную телеведущую
В Киеве ограбили известную украинскую телеведущую и экс-участницу "Танцев со звездами"
Под Киевом застрелили магазинного вора
В сельском магазине под Киевом поймали "на горячем" вора и на месте застрелили
106-летний потомок создателей Аскании-Новы сгорел заживо
Барон Эдуард фон Фальц-Фейн несколько лет был прикован к постели и не мог спастись, когда в его доме вспыхнул пожар
Пограбування інкасаторів "Приватбанку": поліція затримала одного з нападників
Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів, яке сталося вчора в Ірпені
Пограбування інкасаторів: "Приватбанк" обіцяє 100 тисяч за "голови" злочинців
Працівники фінустанови приїхали замінити касети в одному з банкоматів - у цей час до автомобіля під'їхав чорний позашляховик і заблокував рух