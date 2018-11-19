Викрадене полотно Пабло Пікассо знайшли у Румунії. Картину "Голова Арлекіна" викопали під деревом двоє громадян Нідерландів, а потім привезли її до посольства своєї країни у Бухаресті.

За словами одного з них, їм дали анонімну вказівку.

Зараз експерти перевіряють, чи полотно оригінальне. Його оцінюють у 800 тисяч євро.

У 2012 році картину викрали із музею Роттердаму разом із сімома іншими. Серед них були роботи Клода Моне, Поля Гогена та Анрі Матісса. Ще у 2013 році за крадіжку арештували двох громадян Румунії, але до цього часу жодного із полотен не знайшли.