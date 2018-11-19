Рыдали все: пожилому дальтонику подарили очки (видео) [ Редактировать ]
В американском городе Юрика в Калифорнии всеми уважаемому заместителю шерифа Джефу Дишмону подарили необычные очки.
Дело в том, что Дишмон родился с дальтонизмом и всю жизнь не знал, что такое цвета.
Очки Дишману вручила его бывшая коллега Саманта Фриз, с которой они вместе проработали восемь лет и очень сильно сдружились: она называла его "дедушкой", а он ее - "внучкой".
"Это какой-то другой мир", - расплакался Дишмон, надев очки и впервые увидев мир в цвете.
Фриз при этом тоже не смогла сдержать эмоций и заплакала:
Прогресс не стоит на месте и на смену таким чудо-очкам уже разработали контактные линзы для людей с дальтонизмом.
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