В американском городе Юрика в Калифорнии всеми уважаемому заместителю шерифа Джефу Дишмону подарили необычные очки.

Дело в том, что Дишмон родился с дальтонизмом и всю жизнь не знал, что такое цвета.

Очки Дишману вручила его бывшая коллега Саманта Фриз, с которой они вместе проработали восемь лет и очень сильно сдружились: она называла его "дедушкой", а он ее - "внучкой".

"Это какой-то другой мир", - расплакался Дишмон, надев очки и впервые увидев мир в цвете.

Фриз при этом тоже не смогла сдержать эмоций и заплакала:

Прогресс не стоит на месте и на смену таким чудо-очкам уже разработали контактные линзы для людей с дальтонизмом.