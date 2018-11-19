Парень пытался убить 13-летнюю сестру из-за компютера [ Редактировать ]
В Никополе Днепропетровской области полиция задержала 18-летнего парня, который нанес 18 ножевых ранений своей 13-летней сестре.
Как сообщил отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, это произошло 18 ноября утром.
Девочку доставили в больницу, пока её жизни ничего не угрожает.
"Между братом и сестрой возник конфликт, в результате которого парень ножом нанес девочке 18 ножевых ранений. После этого он выбежал на улицу, позвал бабушку и скрылся. Полицейские задержали беглеца в городе через несколько часов", - говорится в сообщении.
Предварительно следствием установлено, что парень увлекался компьютерными играми. Вероятно, конфликт возник между ним и сестрой из-за компьютера.
По факту покушения на убийство несовершеннолетней Никопольским отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Юношу задержали в порядке статьи 208 УПК.
Ранее сообщалось, что в Киеве троллейбус насмерть сбил мужчину.
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