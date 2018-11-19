В Никополе Днепропетровской области полиция задержала 18-летнего парня, который нанес 18 ножевых ранений своей 13-летней сестре.

Как сообщил отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, это произошло 18 ноября утром.

Девочку доставили в больницу, пока её жизни ничего не угрожает.

"Между братом и сестрой возник конфликт, в результате которого парень ножом нанес девочке 18 ножевых ранений. После этого он выбежал на улицу, позвал бабушку и скрылся. Полицейские задержали беглеца в городе через несколько часов", - говорится в сообщении.

Предварительно следствием установлено, что парень увлекался компьютерными играми. Вероятно, конфликт возник между ним и сестрой из-за компьютера.

По факту покушения на убийство несовершеннолетней Никопольским отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Юношу задержали в порядке статьи 208 УПК.

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