Астрономы из NASA обнаружили самую яркую во вселенной галактику, которая поглощает другие космические макрообъекты.

"Ученые открыли наиболее яркую во вселенной галактику, которая производит сверхмощное излучение путем поглощения соседних. Ее назвали W2246-0526", - пишет phys.org.

Яркость галактики превышает яркость Солнца в 350 триллионов раз и, вероятно, этому способствует материал, который галактика "ворует" у соседей.

Большая часть рекордной светимости W2246-0526 происходит не только от звезд, а от скопления горячего газа и пыли, сосредоточенного вокруг центра галактики. В основе этого облака лежит черная дыра, масса которой превышает Солнце в четыре миллиарда раз. Вещество падает до черной дыры, нагреваясь до миллионов градусов, что приводит к излучения света.

Сама же галактика является одной из самых дальних. Для того, чтобы ее свет дошел до Земли, нужно более 13 миллиардов лет. То есть мы ее видим такой, какой она была на заре рождения вселенной и размеры, до которых она доросла сейчас не поддаются человеческому воображению.

Тем временем ближайшая к Земле галактика медленно умирает.