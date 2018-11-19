В Яворове Львовской области обнаружили тело военнослужащего 24-й механизированной бригады ВСУ имени короля Данила.

Военнослужащего обнаружили 18 ноября в арендованной квартире. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии, сообщает пресс-служба бригады в "Facebook".

Погибшему было 24 года.

"Это молодой военнослужащий. Он всего полтора года на контракте и уже побывал в зоне проведения АТО. Нам не известно, почему он мог такое сделать", - сказал пресс-секретарь бригады Владимир Фитьо.

По данному факту проводится расследование по уголовной статье "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

До этого под Киевом мужчина повесил несовершеннолетнего брата.