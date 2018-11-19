Саммит, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, пройдет 25 ноября. Илл.: pixabay.com

27 министров стран Европейского Союза поддержали проект соглашения о Brexit - выходе Великобритании из ЕС.

"Мы достигли решающего момента в этом процессе, никто не должен забывать о прогрессе, который был достигнут в Брюсселе и Лондоне", - заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на брифинге после встречи министров, сообщает Reuters 19 ноября.

"В частности, государства-члены поддерживают проект соглашения. Европейская сторона еще должна принять решение относительно внутреннего процесса согласования переходного периода", - добавил он.

13 ноября Британия согласовала условия Brexit с Европейским союзом. Затем британское правительство утвердило условия Brexit, после чего в отставку подали несколько министров.

Выход из ЕС поддержали в Великобритании во время референдума в июня 2016 года с 51,9% по сравнению с 48,1% голосов против.

Внеочередной саммит, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, пройдет 25 ноября. Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.