Мужчина в костюме героя Marvel Comics с трудом протиснулся через турникет. У пассажиров "зеленый человек" вызвал недоумение и веселье.

В столичном метрополитене на видео сняли пассажира-"Халка". Мужчина в костюме героя Marvel Comics изначально подошел к кассе, где купил жетон, а после с трудом протиснулся через турникет, чтобы добраться к поездам. Ролик с "зеленым человеком" опубликовал Facebook-пользователь Александр Барабошко.

В ролике видно, что пассажиры с улыбками и недоумением расступались перед "Халком", а некоторые фотографировались.

Ранее мы писали, можно ли фотографироваться в метро.