В киевском метро заметили популярного персонажа комиксов [ Редактировать ]
Мужчина в костюме героя Marvel Comics с трудом протиснулся через турникет. У пассажиров "зеленый человек" вызвал недоумение и веселье.
В столичном метрополитене на видео сняли пассажира-"Халка". Мужчина в костюме героя Marvel Comics изначально подошел к кассе, где купил жетон, а после с трудом протиснулся через турникет, чтобы добраться к поездам. Ролик с "зеленым человеком" опубликовал Facebook-пользователь Александр Барабошко.
В ролике видно, что пассажиры с улыбками и недоумением расступались перед "Халком", а некоторые фотографировались.
Ранее мы писали, можно ли фотографироваться в метро.
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