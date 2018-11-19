Шторм в Испании снес балконы туристов (видео) [ Редактировать ]
Испанию и курорты Канарских островов затопило в результате ливней и штормовой погоды. На Тенерифе и Балеарских островах волны достигали 10 метров. В Валенсии и Аликанте 19 ноября введен самый высокий, "красный", уровень опасности. Об этом сообщает метеорологическое агентство AEMET.
Проливные дожди начались еще в субботу, 17 ноября. В Галисии найдено тело пожилой женщины, она утонула, когда ее дом затопило водой.
На острове Тенерифе волны снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии. Постояльцев отелей эвакуировали. Кроме того, эвакуированы часть жителей Адехе, расположенного на юге острова. Здесь волны разбили стеклянные витрины ресторанов отеля.
Отмечается, что пострадали практически все гостиницы, расположенные в прибрежной зоне. Кроме того, в Малаге ветер с дождем фактически смыл несколько уличных кафе.
В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.
Gigantic waves have been battering buildings on the north coast of Tenerife, causing 39 people to be evacuated.— Sky News (@SkyNews) 19 ноября 2018 г.
Get more on this story here: https://t.co/429DWrRGco pic.twitter.com/zaEhICQIAh
по теме
Верблюд оказался в плену снежного шторма (видео)
В США страдают от снежной стихии не только люди, но и животные, даже такие экзотические, как верблюды
На Волині дощ затопив сільську школу
Вода тече по стінах, заливає класи - чому школа виявилася беззахисною перед стихією?
Пыльная буря накрыла целый город в Австралии (видео)
В австралийском штате Новый Южный Уэльс пыльная буря накрыла целый город и окрасила небо в красный цвет
Негода в Італії: кількість жертв росте
У провінції Палермо, що на італійському острові Сицилія через невпинні зливи одна з річок вийшла з берегів. Бурхливим потоком змило усі приватні будинки у радіусі кількох кілометрів
Негода в Італії забрала життя цілої родини
Родина саме святкувала дитячий день народження, коли нестримна хвиля підібралася до них - не вцілів ніхто