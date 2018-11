Испанию и курорты Канарских островов затопило в результате ливней и штормовой погоды. На Тенерифе и Балеарских островах волны достигали 10 метров. В Валенсии и Аликанте 19 ноября введен самый высокий, "красный", уровень опасности. Об этом сообщает метеорологическое агентство AEMET.

Проливные дожди начались еще в субботу, 17 ноября. В Галисии найдено тело пожилой женщины, она утонула, когда ее дом затопило водой.

На острове Тенерифе волны снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии. Постояльцев отелей эвакуировали. Кроме того, эвакуированы часть жителей Адехе, расположенного на юге острова. Здесь волны разбили стеклянные витрины ресторанов отеля.

Отмечается, что пострадали практически все гостиницы, расположенные в прибрежной зоне. Кроме того, в Малаге ветер с дождем фактически смыл несколько уличных кафе.

В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.

Gigantic waves have been battering buildings on the north coast of Tenerife, causing 39 people to be evacuated.



