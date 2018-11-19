36-летний Джастин Рэй расчленил жену и заставлял детей позировать с ее труп. По словам мужчины, ему "не было весело" и делал он это ради сохранения семьи. Об этом пишет Сrisis.in.ua.

Рея вместе с детьми и частями тела его жены Джессики Монтейро нашли в подвале. По словам Джастина, в прошлом году его жена родила девочку в мотеле Канзас-Сити и вскоре покончила с собой.

Рэй умышленно не вызвал службу экстренной помощи, а вместо того, расчленил ее тело в ванной, потому что боялся, что органы власти отберут у него детей.

Мужчину арестовали, а детей забрала полиция.

Оказалось, что Рэй фотографировал детей на фоне тела Джессики.

По словам мужчины, он спрятал в холодильник те части тела, которые не мог смыть в унитаз.

Во время предварительного слушания Рэй сказал:

Я должен был это сделать. Моя семья мне очень дорога. Это то, что я должен был сделать, чтобы защитить свою семью.

Рэя обвиняют в том, что он подвергал детей опасности и пытался избавиться от трупа. В убийстве женщины его не обвиняют.

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