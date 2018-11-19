"Укрлендфарминг" Бахматюка помог Институту педиатрии с оборудованием для спасения новорожденных [ Редактировать ]
Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка оплатил стоимость оборудования для Института педиатрии, акушерства и гинекологи, которое спасает жизни новорожденных и недоношенных детей. Аппарат для искусственной вентиляции легких теперь работает для помощи младенцам, которые приезжают в Киев со своими родителями со всех уголков Украины, сообщает "Обозреватель".
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии - единственное в Украине медучреждение, отделения педиатрии и акушерства которого специализируется на спасении новорожденных и недоношенных детей. Современное оборудование, которое выполняет функции искусственной вентиляции легких, имитации высокочастотного дыхания и адаптации к самостоятельному дыханию младенцев - жизненно важны. Чтобы приобрести мультифункциональный неонатально-педиатрический аппарат, главный врач института педиатрии, акушерства и гинекологии Любовь Слепова обратилась за помощью в Благотворительный Фонд "Справедливость". Фонд объявил акцию "Помоги ребенку дышать" и собрал около 300 тыс. гривен в течение года, но за это время конечная стоимость оборудования возросла до почти 1-го миллиона гривен.
Тем временем оборудование уже было поставлено для апробации в Институт. Более того, только за месяц искусственную вентиляцию получило четверо детей. Вернуть поставщику аппарат, к которому подключен ребенок, означало бы остановить его дыхание, а значит остановить ее жизни. Выйти из затруднительной ситуации медикам и благотворительному фонду помог крупнейший агрохолдинг Украины "Укрлендфарминг". Приобретение аппарата для искусственной вентиляции легких - лишь один из многих поддержанных социально ответственным бизнесом проектов. Сейчас аппарат спасает жизнь маленького Богданчика Ольшевского. Он появился на свет на 29 неделе беременности с диагнозом врожденной кишечной непроходимости. После операции малыш выжил благодаря этому аппарату искусственного дыхания. А средства, предварительно собранные благотворительным фондом, перенаправлены на приобретение оборудования для диагностического обследования новорожденных, находящимся в критическом состоянии.
Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) - лидер в сфере сельскохозяйственного производства в Украине, управляющая более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах Украины. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, компании Олега Бахматюка управляют крупнейшим в стране банком плодородной черноземной земли площадью более 600 тыс. га. Предприятия Группы компаний "Укрлендфарминг" являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине и реализуют десятки социальных проектов по всей Украине.
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