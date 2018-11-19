Гололед в Киеве: как не попасть в аварию [ Редактировать ]
Во вторник в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура составит -4…-2, а днем 0…2 градуса. В этот период на дорогах города будет гололед. Скользкой коркой льда покроются и столичные тротуары. Как обезопасить себя в это время пишет "Информатор".
Советы для водителей, как не попасть в ДТП:
- следить за скоростным режимом и дистанцией, отказаться от рискованных маневрирования;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- не используйте автотранспорт с летними шинами.
Чтобы не упасть на скользком тротуаре, пешеходам советуют:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах;
- размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
- попробуйте быстро присесть, если вдруг потеряли равновесие;
- если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь;
- будьте внимательны и на тротуаре;
- когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков.
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