Уже третій рік загартовується холодом і понад сотня сімей в Голосіївському районі столиці. Жителі багатоповерхівки мерзнуть через аварійну котельню. Куди не зверталися - марно. Черговий опалювальний сезон теж зустріли з холодними батареями. Анастасія Старовойт з'ясовувала, коли потеплішає в квартирах людей.

На вулиці - один градус тепла, а в квартирах цього будинку немає й десяти.

"Батарея по сей день холодная, в комнате 8 градусов, не могу привести даже животное, чтобы жило. Вазоны уже пропадают".

У родинах з маленькими дітьми підігрівають лише одну кімнату в квартирі. Та і з цим звичайний обігрівач не справляється.

"В нас батарея постійно холодна і так вимушені ходити в теплому одязі, постійно носки, носки теплі, колготи, майки, кофти. Іноді вже доходить до жилетів мехових. Спимо теж в теплих піжамах під ковдрами", - говорить Ірина Сухопара, мешканка будинку.

Тепла в будинку немає, а от рахунки надходять справно.

"Ось стільки це в мене приходить за кожен місяць 3299 гривень. Це ми стільки платимо за опалення, але це ще без отого підвищення, яке зараз обіцяють, тому я думаю, що це буде близько чотирьох з половиною тисяч", - говорить Тетяна, мешканка будинку.

Через користування обігрівачами за електроенергію теж доводиться платити чимало.

"1540 гривень за електроенергію, тому що нам потрібно було якось грітися", - говорить Тетяна, мешканка будинку.

Мешканці розповідають: проблема з опаленням через аварійний котел. Підтверджують це і в ЖЕКу, але руками розводять - мовляв, їм і самим тяжко утримувати цей будинок.

"Дахова котельня, яка розміщена вище технічного поверху, вона будем казать не виконує своїх функціональних обов'язків. За останній тиждень котельня зупинялася з різних причин 3-4 рази", - говорить Алла Авілова, начальник житлово-експлуатаційної дільниці №111 КП керівної компанії з обслуговування житлового фонду Голосіївського району Києва.

І комунальники, і самі мешканці вважають: розв'язати проблему можна, під 'єднавшись до окремої квартальної котельні. У ЖЕКу кажуть: рішення за "Київтеплоенерго". Але там сенсу в цьому не бачать.

"Запуск теплоносителей был произведен 18.10.18. На сегодняшний день котельная работает в параметрах, замечаний нету. Есть жалобы от жильцов, да. Но эти жалобы обусловлены тем, что стояки по этим домам, скорее всего, завоздушены или, возможно, забиты. То есть данными стояками занимается балансодержатель дома. На сегодняшний день это ЖЕК", - гвоорить В'ячеслав Карачун, заступник директора із загальних питань СП "Київські теплові мережі", "Київтеплоенерго".

Люди благають, щоб їх нарешті почули. Інакше погрожують перекрити проїжджу частину і стояти до останнього. Кажуть: до холоду їм не звикати.