На Донецькому напрямку окупанти останнім часом важке озброєння не застосовують. Утім, на всій лінії фронту щоденні періодичні обстріли з гранатометів різних систем та іншого піхотного озброєння.

Минулої доби ворог провокував наших бійців поблизу Гнутового та Водяного, неодноразово атакував наші позиції на авдіївському плацдармі. Докладніше Ірина Баглай.

"С утра работал снайпер. Ближе к рассвету пулеметчик их по ближним позициям прицельно", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

Такий ранок піхотинці вважають тут "мирним". Але на цій дорозі, якою командир веде нас на нульовий рубіж, кілька годин тому тишу розривали вибухи гранат.

"Выстрела 3 было с утра. Я шел по этой дороге работал гранатометчик, но он работал без ликвидаторов", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

Олександр пояснює: ця військова хитрість дає змогу дістати далеку ціль за будинками.

"Если выкрутить ликвидатор, она уже не летит 700 м. Она уже летит километр, километр 100", - пояснює Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

Бойовики змінили тактику, якщо раніше вони намагалися розібрати бетонні будівлі, то тепер вони зосередились на окопах, вдень вони їх засипають гранатами.

Ще зовсім юні, але вже досвічені бійці за звуком можуть розрізнити, чи прицільний вогонь веде ворог, чи це провокація і бойовики "витягують" армійців під постріл снайпера. Андрій - кулеметник. Йому вкотре вдалося сховатися від куль російських стрільців.

"Последний раз было, когда отработали с ДШК в тепло. Было видно засвет. Снайпер отработал в ответ в бойницу уже после того, как отошли. Успел отойти от бойницы, да пробил доску, отливы", - говорить Андрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Та як виявилось, бойовики не лише змінили тактику, а відступили з переднього краю.

"Трошки назад відступили, там тепліше напевно. Друга лінія, яку вони відбудували, видно, як вони ходять і взагалі, що вони туди переїхали", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних Сил України.

Жвавий рух ворожої артилерії піхотинці зафіксували нещодавно й на Ясинуватській розв'язці. Бойовики просто під час бою покинули свої окопи.

"Они просто бросали свои СПГшки и приезжали бусики, и они уезжали", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

Жителі Донецька пишуть у соцмережах, що містом котиться нова хвиля примусової мобілізаціі. Та навіть прибічники "русского міра" не хочуть бути приманкою.

"20 гранат вночі сюди прилетіло. Виходить странно те, що це крайня позиція, яка дуже близько до них. Це ризиковано виходить стріляти так мінометом чи АГСом тому, що по своїм можно попасти, а виходить їм все одно. Вони стріляють", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних Сил України.

І ймовірно, вже цієї ночі, кажуть військові: можуть відчути роботу російської артилерії. Адже сьогодні в РФ день ракетних військ. Тож наші піхотинці припускають - насвяткувавшись, ворожі артилеристи можуть перервати тишу і вдарити з гармат.