Там вважають, що люди не зможуть платити за новими тарифами

На мільярд 200 мільйонів гривень зросла заборгованість українців за комуналку лише за тиждень після підвищення ціни на газ. Такі цифри озвучили в "Радикальній партії".

Там вважають, що люди не зможуть платити за новими тарифами, тож вивели свою цифру, скільки має коштувати газ.

"Собівартість видобутку українського газу 1,5 тисячі гривень. З усіма накрутками, заробітками, рентабельністю максимум 3,5-4 тисячі гривень має коштувати газ. Сьогодні в результаті рішення уряду люди вимушені платити за газ значно вище і в більшості громадян можливості платити за газ немає. Тому ми вимагаємо від уряду скасувати рішення про підвищення цін на газ, змінити наглядову раду "Нафтогазу", в якій сьогодні більшість іноземці і вони не несуть жодної відповідальності перед українцями за свою роботу", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".