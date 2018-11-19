Лідер "Радикальної партії" вимагає скасувати рішення про підвищення цін на газ [ Редактировать ]
На мільярд 200 мільйонів гривень зросла заборгованість українців за комуналку лише за тиждень після підвищення ціни на газ. Такі цифри озвучили в "Радикальній партії".
Там вважають, що люди не зможуть платити за новими тарифами, тож вивели свою цифру, скільки має коштувати газ.
"Собівартість видобутку українського газу 1,5 тисячі гривень. З усіма накрутками, заробітками, рентабельністю максимум 3,5-4 тисячі гривень має коштувати газ. Сьогодні в результаті рішення уряду люди вимушені платити за газ значно вище і в більшості громадян можливості платити за газ немає. Тому ми вимагаємо від уряду скасувати рішення про підвищення цін на газ, змінити наглядову раду "Нафтогазу", в якій сьогодні більшість іноземці і вони не несуть жодної відповідальності перед українцями за свою роботу", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".
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