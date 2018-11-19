Французький уряд не знижуватиме ціни на пальне [ Редактировать ]
Французький уряд не знижуватиме ціни на пальне як того вимагають демонстранти. Про це заявив прем'єр-мінстр країни Едуар Філіпп.
Мовляв, додатковий податок має заохотити громадян пересідати на електромобілі, частіше користуватися громадським транспортом і берегти довкілля.
Мітинги проти здорожчання бензину у Франції тривають уже дві доби. Під час сутичок із поліцією постраждали 4 сотні людей. Ще один чоловік загинув під колесами під час пікету на проїжджій частині.
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