Французький уряд не знижуватиме ціни на пальне як того вимагають демонстранти. Про це заявив прем'єр-мінстр країни Едуар Філіпп.

Мовляв, додатковий податок має заохотити громадян пересідати на електромобілі, частіше користуватися громадським транспортом і берегти довкілля.

Мітинги проти здорожчання бензину у Франції тривають уже дві доби. Під час сутичок із поліцією постраждали 4 сотні людей. Ще один чоловік загинув під колесами під час пікету на проїжджій частині.