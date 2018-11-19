В понедельник, 19 ноября, в Николаеве, в полосе отчуждения железной дороги, нашли полуразложившийся мужской труп. Об этом пишут Novosti-n.org.

Труп обнаружили случайные прохожие в лесополосе, идущей вдоль железной дороги, недалеко от железнодорожного переезда, ведущего в поселок имени Горького. Тело погибшего стоит на коленях, на шею наброшена веревочная петля, привязанная к дереву.

По мнению эксперта, труп принадлежит молодому мужчине, который провисел здесь около месяца. На вид мужчине 30-35 лет. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского (Ленинского) райотдела полиции. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины.

Ранее мы писали о том, что муж расчленил жену и фотографировал детей с трупом.