В Николаеве прохожие наткнулись на полуразложившийся труп [ Редактировать ]
В понедельник, 19 ноября, в Николаеве, в полосе отчуждения железной дороги, нашли полуразложившийся мужской труп. Об этом пишут Novosti-n.org.
Труп обнаружили случайные прохожие в лесополосе, идущей вдоль железной дороги, недалеко от железнодорожного переезда, ведущего в поселок имени Горького. Тело погибшего стоит на коленях, на шею наброшена веревочная петля, привязанная к дереву.
По мнению эксперта, труп принадлежит молодому мужчине, который провисел здесь около месяца. На вид мужчине 30-35 лет. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского (Ленинского) райотдела полиции. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины.
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