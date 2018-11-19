Каждый из нас способен злиться и даже обыкновенная ситуация рано или поздно может вывести человека из себя. Однако астрологи утверждают, что есть знаки зодиака, которые можно назвать "исчадием ада". Об этом пишет Сluber.com.ua.

Овен

Этот знак станет для каждого сущим адом, полностью уничтожающим все на своем пути, если вы его вовремя не остановите. Вспыльчивость и злость знака всегда с ним идет рука об руку. В разной ситуации знаки ведут по-особенному, поэтому их поведение часто становится непредсказуемым.

Очень часто все проявления темных сторон выходят наружу. Своими поступками они не провоцируют окружающих, но если их выведут из равновесия, лучше подальше ретироваться и не попадаться на глаза разъяренному представителю.

Телец

Разозлить и заставить метать гром и молнию, этого знака практически невозможно. Скорее всего, они начнут проявлять агрессию пассивного плана. В их арсенала - закрыться от своего обидчика и не проявлять к нему интерес.

В своем мире они начнут придумывать сладкую месть для него, но она так и останется неиспользованной в его фантазиях. Но не стоит забывать о злопамятстве знака, он при первой необходимости постарается отыграться на ваших чувствах и эмоциях.

Близнецы

Этот знак всегда ведет себя непредсказуемо - то он выдвинет свое мнение, то поменяет его, если оно будет касаться чего-то. Их вспыльчивость и уравновешенность почти на одном уровне. В этом случае они могут проявлять двойственное действие.

Чтобы стать настоящим исчадием ада, этого знака нужно разозлить до белого каления. И тогда он вам припомнит не только былые обиды, но и прекрасные моменты с подтекстом. Момент раздражения длится до того времени, пока вы к нему не придете по поводу заключения мира и согласия.

Рак

Агрессия знака, прежде всего, выражается в их пассивности. Их трудно разозлить, но даже если это у вас получится, по их глубоко спрятанным эмоциям, вам вряд ли получится об этом узнать.

Для него главное - потом выговориться и рассказать о своей проблеме. И им важно, настолько вы к ним проникнитесь с пониманием. Они могут простить своего обидчика, но для этого должно произойти определенное время.

Лев

Их вспыльчивость может разрушить самые крепкие отношения и довести все окружение до настоящей паники. Их взрывная эмоция по шкале напоминает цунами, которое невозможно удержать и остановить.

В дальнейшем своего обидчика этот знак начнет игнорировать, и это будет происходить до той поры, пока вы не попросите у него прощения. Но этим представителям ничего не стоит быстро успокоиться, как и взбунтоваться. Обиду стараются при хорошем настроении сразу забыть.

Дева

Этот самый терпеливый знак, и его практически трудно вывести из себя. Это нужно сильно постараться, чтобы его превратить в настоящее исчадие ада.

Он пытается всячески прятать свои эмоции и не поддаваться на провокационные моменты. На посторонних они не станут распыляться, поэтому для этого случая они найдут более укромное место. За маской спокойствия хранится ранимая душа, и они смогут простить обиду, хотя ее никогда не забудут.

Весы

Этот знак легко вывести из себя, затронув только их слабую сторону. Они быстро вспыхивают, но в таком же темпе остывают. Их эмоциональное состояние порой оставляет желать лучшего.

Чтобы представителей превратить в настоящую гремучую смесь, напомните их былые промахи и неприятные отрывки из их жизни. Затаив свою обиду, они начнут мстить, но это сделают не изощренным способом, а вашими же действиями или руками. В пылу злости этот знак может быть опасен.

Скорпион

Расточать свой яд этот знак начнет еще задолго до настоящей ссоры. Они заводятся с полуоборота, и дальше им все труднее держать ситуацию под контролем. Остановить свою злость для них становится не так и просто. В порыве гнева они способны жизнь своего обидчика превратить в кромешный ужас.

Они станут настолько импульсивны, что успокоиться могут только тогда, когда останутся с собой наедине и переосмыслят всю ситуацию. Но никогда в ней себя не признают виновным.

Стрелец

Этот знак способен задать вам такого жару в порыве своей злости, что вам и не снилось. И не ждите, что они вас сразу оставят в покое. В этом же жару они вас будут потихоньку поджаривать, и обязательно припоминать нанесенные обиды.

У них трудно выпросить пощады, они начнут наслаждаться моментом унижения. Этот огненный знак по своей вспыльчивости напоминает взрывное устройство, которое уничтожает все на своем пути. Держитесь подальше от огненного знака, если он находится в порыве гнева и злости.

Козерог

У этого знака достаточно энергии, чтобы отравить жизнь своему обидчику. Если вы в чем-то не поступились перед представителем, ожидайте, что он вам будет мстить. И чем дальше вы от него убежите, тем гарантировано, что ваша психика не пострадает.

В противном случае, они на вас выльют море грязи и разрушат ваше эмоциональное состояние. И при каждом удобном случае они покажут, в чем различие между адом и раем.

Водолей

Вывести из душевного спокойствия этого знака не получится. Они скорее разорвут с вами отношение, чем дадут посмотреть на свое истинное лицо. Но даже если и начнут переживать за сложившуюся ситуацию, то это сделают подальше от ваших глаз.

Демонстрация чувств и эмоций - это не в их правилах. Когда в их душе наступит эмоциональный покой, они заведут с вами разговор, но только с вежливости. Все остальные события они встретят с полным игнорированием.

Рыбы

Их привести в бешенство могут сущие пустяки или мелочь. Их психическое состояние иногда желает быть лучшего, но они стараются подавлять свою агрессию по отношению к другим представителям. В порыве большого гнева они могут стать исчадием ада и испортить не только настроение, но и жизнь.

Свои эмоции они стараются выражать криками, битьем посуды, спровоцированной дракой. Но очень часто, это всего лишь игра на публику. Успокоившись, они снова захотят прежней жизни в спокойной обстановке.

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