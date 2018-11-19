У Києві обурені мешканці перекрили дорогу [ Редактировать ]
Через відсутність опалення в одному з районів Києва мешканці перекрили дорогу. Інцидент стався на вулиці Зоологічній.
Замість тепла містяни отримали квитанції на оплату неіснуючої послуги. Тож близько 30 людей кілька годин ходили по пішохідному переходу. Обурені водії спричинили бійку з учасниками акції протесту.
Комунальники пообіцяли увімкнути опалення найближчим часом, після чого акція завершилась.
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