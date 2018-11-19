Оцінка - п'ять. Дональд Трамп дав велике інтерв'ю каналу Fox News, у якому оцінив свою роботу на посаді президента й розкрив секрети як керує країною. Паралельно, спростовує тривожні чутки про розкол у Білому домі, які поширює преса. Головні меседжі Трампа знає Дмитро Анопченко.

Розмова тривала більше години. І за цей час Трамп встиг розповісти багато. Як оцінює свою роботу на посаді президента.

"Гадаю, я добре працюю. Я б поставив собі. Слухайте, я терпіти не можу це, але я це зроблю. Я б поставив собі "п'ятірку з плюсом". Досить? Можу поставити ще більше?", - заявив Дональд Трамп, президент США.

І чому саме така оцінка. Мовляв, якби не він, США вже воювали би із Північною Кореєю.

"Ми впритул наблизилися до війни. Коли я отримав свій пост, президент Обама, а ми прямо в тих двох кріслах сиділи - розмовляли, сказав, що це, безсумнівно, найбільша проблема країни. І, думаю, я відшукав рішення".

Влаштувавши знімальній групі екскурсію Овальним кабінетом, Трамп зізнався, яким чином ухвалює важливі рішення.

"У мене є надзвичайно талановиті люди. Я говорю з ними. А потім даю їм посперечатися один з одним - мені це насправді подобається. Вони сперечаються, а я вирішую".

Відповідаючи на дуже болюче для нього питання - про кадрові перестановки в команді, Трамп акуратно натякнув, що дійсно найближчим часом позбудеться кількох ключових персон у Білому домі. Зокрема, швидше за все попрощається з главою апарату своєї адміністрації Джоном Келлі і деякими міністрами.

"Є 3-4, можливо 5 посад, про які я думаю. А може дві. Справа потребує гнучкості!".

А ось питання про взаємини з "людиною номер два" в команді - віце-президентом Пенсом, ведучий поставити посоромився.

Преса тим часом пиш нібито між Трампом і Пенсом чорна кішка пробігла. New York Times вже від декількох людей в адміністрації чула - президент останніми тижнями розпитує своїх радників чи впевнені вони у лояльності Майка Пенса. І начебто на відставку ще не натякає, але напруга відчувається.

І хоча Трамп усе спростовує, журналісти впевнені: нема диму без вогню, щось, та відбувається. А це означає - окрім усіх викликів, які є зараз у президента Трампа, існує і ще один: спробувати остаточно не розгубити всіх тих, з ким два роки тому він прийшов до влади. Адже ще через два роки нові вибори.