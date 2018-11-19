Рада ЄС погодила проект угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу [ Редактировать ]
Рада ЄС погодила проект угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу. 27 міністрів закордонних справ схвалили документ на зустрічі у Брюсселі. Фінальну версію Лондон затвердив минулого тижня, після п'ятигодинного закритого засідання кабміну.
Документ передбачає, що перехідний період триватиме ще два роки, а вирішення питання про кордон з Ірландією переноситься на пізніший термін. Брекзит коштуватиме королівству 39 мільярдів фунтів. У ЄС угоду називають справедливою та збалансованою.
"Настав вирішальний момент у цьому процесі. Ніхто не повинен забувати про прогрес, якого ми досягли в Брюсселі й Лондоні. Я радий, що міністри сьогодні підтримали загальний пакет документів, зокрема угоду про Брекзит. Нам, зі свого боку, ще потрібно визначити внутрішні процедури в ЄС для продовження перехідного періоду", - говорить Мішель Барньє, керівник перемовної групи ЄС щодо Брекзиту.
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