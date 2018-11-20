Мигрень - это обычная головная боль, она связана с заболеваниями сосудов, и ее можно излечить. Все это неправда. Разрушаем эти и другие мифы разрушили на The Challenger.

Миф 1: мигрень - это любая головная боль

Понятия "головная боль" и "мигрень" не синонимы. Мигрень - это лишь один из диагнозов, который входит в Международную классификацию головных болей. Всего их около 200. Они делятся на две большие группы: первичные (головная боль - самостоятельное заболевание) и вторичные (головная боль - симптом другой болезни, например гайморита, внутричерепного кровоизлияния, опухоли головного мозга). Наименований вторичных головных болей много, но статистически, как говорит невролог Кирилл Скоробогатых, чаще встречаются первичные: 90% против 10%. Группа первичных болей включает около 20 состояний, но в 99% случаев встречаются только два: мигрень и головная боль напряжения. Говоря "мигрень", врачи подразумевают не только сами приступы головной боли, но и склонность человека к их возникновению.

Миф 2: мигрень возникает из-за проблем с сосудами или шеей

В понимании обывателя такое объяснение имеет смысл: во время приступа кажется, что голову буквально распирает изнутри, теории о нарушении венозного оттока крови из головного мозга или сдавливании нерва или артерии в шее выглядят логичными. Из тех же предположений исходили и медики, начиная исследовать мигрень. Но сейчас удалось понять, что эти приступы вызваны иными причинами.

Миф 3: мигрень требует тщательной диагностики

Чаще всего пациенты, страдающие мигренью, приходят к неврологу с огромной папкой исследований: ежегодные МРТ, УЗИ сосудов шеи, ЭЭГ и РЭГ. И все они не имеют никакой диагностической ценности. Мы уже выяснили, что диагноз "мигрень" не связан с шеей и сосудами и ставится по определенным жалобам пациента. Поиск дополнительных причин только уводит в сторону гипердиагностики.

Миф 4: мигрень - это только головная боль

Во время приступа пациента беспокоит не только боль, но и тошнота, рвота, свето- и звукобоязнь. А некоторые люди начинают чувствовать приближение приступа за несколько часов и даже дней до его начала.

Миф 5: мигрень можно вылечить

К сожалению, нет. Это стало понятно, когда выявилась ее причина. Но медицина научилась купировать приступы, предотвращать их и с каждым годом преуспевает в этом все больше.

Миф 6: у мужчин не бывает мигрени

Здесь скажем коротко: бывает, хоть и реже. Соотношение мужчин и женщин с таким диагнозом - примерно один к трем. Причем у мальчиков до пубертатного возраста мигрень бывает чаще, чем у девочек.

Миф 7: люди, которые пропускают работу из-за мигрени, просто симулируют

В России около 20% трудоспособного населения страдает мигренью. Так как оформлять больничный при каждом приступе невозможно, при тяжелом приступе люди, как правило, остаются дома и берут выходной за свой счет. Терпеть такое готов не каждый начальник, поэтому многие выбирают другой путь: принять таблетки и прийти на работу. Однако эффективность работы сотрудника с приступом мигрени почти нулевая.

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