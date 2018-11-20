Forbes назвал самых богатых певиц 2018 года [ Редактировать ]
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире.
Лидирует в списке Кэти Перри, которая благодаря концертному туру "Witness: The Tour" заработала 83 миллиона долларов. Отметим, в прошлогоднем рейтинге она занимала девятое место.
Второе место досталось Тейлор Свифт. Ее доходы составили 80 миллионов долларов. Как указывает издание, значительную роль в успехе певицы сыграл альбом "Reputation".
Третью позицию в рейтинге занимает Бейонсе, заработавшая 60 миллионов долларов. Прошедший год артистка мало выступала и занималась воспитанием детей и выпуском альбома, записанного вместе с мужем "Jay-Z".
На четвертой строчке расположилась Pink с доходом в 52 миллиона долларов, пятой стала Леди Гага с 50 миллионами долларов.
В десятку лидеров также вошли Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов), Рианна (37,5 миллиона долларов), Хелена Фишер (32 миллиона долларов), Селин Дион (31 миллион долларов) и Бритни Спирс (30 миллионов долларов).
Читайте также о самом высокооплачиваемых актерах по версии Forbes.
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