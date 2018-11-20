У лікарні Чикаго сталася стрілянина, є жертви [ Редактировать ]
У CША в лікарні Чикаго сталася стрілянина. Загинули три людини. За даними поліції, стрілець прийшов з'ясувати стосунки зі своєю колишньою нареченою, яка працювала там медиком - вимагав, аби та повернула йому каблучку.
Жінка загинула. Під вогонь потрапили також аптекарка та поліцейський-охоронець. Сам нападник також загинув.
Поки що не відомо чи в нього влучили правоохоронці, чи він наклав на себе руки.
по теме
Пожар в Калифорнии: количество жертв стремительно растет
Масштабный пожар в Калифорнии продолжает забирать жизни десятков людей
У Каліфорнії зафіксували спалах норовірусу
Декому з них доводиться долати нове лихо - в одному з евакуаційних центрів зафіксували спалах норовірусу - це інфекційне захворювання, яке супроводжують розлади травлення. Ізолювали вже 21 людину
Лісові пожежі у Каліфорнії: сотні людей вважаються зниклими безвісти
Кількість жертв пожежі у Каліфорнії зросла до 56. Щонайменше 130 людей уважають зниклими безвісти. Про це повідомляє місцева поліція
Лісові пожежі у Каліфорнії: кількість жерт росте
Площа займання наразі становить майже 550 квадратних кілометрів. Полум'я знищило близько 8 тисяч будівель. В низці округів Каліфорнії діє режим надзвичайної ситуації
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жерт зросла
Десятки людей досі уважають зниклими безвісти, тож кількість загиблих - може виявитися більшою