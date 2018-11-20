У CША в лікарні Чикаго сталася стрілянина. Загинули три людини. За даними поліції, стрілець прийшов з'ясувати стосунки зі своєю колишньою нареченою, яка працювала там медиком - вимагав, аби та повернула йому каблучку.

Жінка загинула. Під вогонь потрапили також аптекарка та поліцейський-охоронець. Сам нападник також загинув.

Поки що не відомо чи в нього влучили правоохоронці, чи він наклав на себе руки.