Вековая народная мудрость гласит, что имя, которое ребенок получает при рождении влияет на всю его будущую жизнь. Отдельно можно выделить пять женских имен, которые принесут обладательнице финансовый успех в жизни, пишет clutch.ua.

1. Александра

Имя Александра не зря значит "мужественная", "надежная", "защитница людей". Эти качества присущи представительницам имени и очень помогают в жизни. "По головам" она и не пойдет, но успеха добьется во что бы то ни стало - финансовый успех для нее - один из самых важных в жизни.

Кроме того, с ее целеустремленностью добиться как минимум достатка - вполне легко, а там и до настоящего богатства недалеко.

2. Диана

Диана редко обладает лидерскими качествами, но и подчиняться не любит - она автономна. А это идеально для своего бизнеса, по крайней мере, поначалу.

Когда уже успех и деньги пойдут, то и лидерские качества появятся, и богатство приумножится. Так что ей стоит задуматься о собственном деле как можно раньше, благо, возможностей в современном мире полно.

3. Екатерина

Катя - отличный выбор имени для дочери. Обладательница этого имени веселая и дружелюбная, а это помогает ей находить полезные связи и быстро продвигаться по карьерной лестнице.

Плюс ее живой и быстрый ум и небывалое упорство - и богатство гарантировано. Главное - правильно поставить цель.

4. Анна

Анна - прирожденный лидер и трудяга. Ее умственные способности и целеустремленность принесут ей достаток, богатство и даже роскошь - если, конечно, она сама этого захочет.

Замечено, что желания и цели Анна обычно ставит себе по-крупному.

5. Светлана

Света - упорный, скорее даже упрямый человек. Ее никак нельзя сбить с пути - желаемое станет реальностью во что бы то ни стало. К тому же деньги играют действительно важную роль в ее жизни как и в жизни каждого человека,, поэтому богатства Светлана добьется наверняка.

Светлана способна не размениваться на мелочи и, при желании быстро накопит стартовый капитал для своего дела.

Отдельно также выделяют женские имена, которые приносят счастье в личной жизни.