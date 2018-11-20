20 ноября на улице Кирилловской возле Куреневского рынка в Киеве на ходу загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Машина была оборудована под мобильную кофейню, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 2:30. Очевидцы происшествия рассказали, что автомобиль двигался по улице Кирилловской в сторону проспекта Степана Бандеры. Когда машина проезжала возле Куреневского рынка, из под капота авто начало вырываться пламя. Буквально за считанные минуты автомобиль был полностью охвачен огнем.

Водитель успел выскочить из горящего авто и пытался спасти установленную в багажнике Citroen дорогую кофемашину, однако не смог открыть задние двери. По предварительным данным, причиной пожара стал оторвавшийся топливный шланг. Бензин попал на горячие части двигателя и воспламенился. На тушение огня у пожарных ушло около 30 минут. Огонь практически полностью уничтожил машину. Детали происшествия устанавливаются.

Ежедневно пожар уничтожает имущество, а в худшем случае забирает человеческие жизни. Ранее дом известного актера полностью был уничтожен в результате пожара.